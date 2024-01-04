Karma Media Vietnam yang Sering Sindir Timnas Indonesia, 10 Pemain Timnas Vietnam Absen di Piala Asia 2023 karena Cedera!

KARMA media Vietnam yang sering sindir Timnas Indonesia, sebanyak 10 pemain Timnas Vietnam absen di Piala Asia 2023 karena cedera. Sejumlah media Vietnam seperti Soha.vn dan The Thao 247 dikenal vokal menyindir Timnas Indonesia.

Ambil contoh pada akhir Desember 2023. Soha.vn mengatakan Timnas Indonesia bakal kalah saing dari Vietnam sehingga tersingkir di fase grup Piala Asia 2023.

(Nguyen Tien Linh (22) dan Que Ngoc Hai (3) absen bela Timnas Vietnam di Piala Asia 2023)

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup yang sama pada Piala Asia 2023, yakni Grup D. Mereka tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Irak.

Soha menilai jika pun gagal merebut status dua besar untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Vietnam bisa mengintip status peringkat tiga terbaik. Status itu bisa direbut jika Vietnam menang atas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Jumat, 19 Januari 2024.

“Timnas Vietnam kerap mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia. Sebelumnya dalam empat kesempatan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia, mereka selalu rontok di fase grup. Sementara Vietnam, dua kali lolos ke perempatfinal Piala Asia pada 2007 dan 2019,” tulis Soha.

“Selama 10 tahun terakhir, Timnas Indonesia juga inferior ketika berhadapan dengan Vietnam. Kedua tim bertemu 10 kali dengan catatan Timnas Indonesia cuma menang sekali, kalah empat kali dan seri lima kali melawan Vietnam,” lanjut Soha.