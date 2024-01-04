Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senggol Timnas Indonesia yang Kalah dari Libya, Diego Michiels Pernah Jadi Korban Pembantaian Bahrain 10-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:19 WIB
Senggol Timnas Indonesia yang Kalah dari Libya, Diego Michiels Pernah Jadi Korban Pembantaian Bahrain 10-0!
Diego Michiels diduga beberapa kali meledek Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@diegomichiels24)
A
A
A

DIDUGA ledek Timnas Indonesia yang kalah dari Libya, Diego Michiels nyatanya pernah jadi korban pembantain Bahrain dengan skor 10-0. Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia tumbang 4-0 dari Libya dalam uji coba yang berlangsung di Antalya, Turki.

Kelar pertandingan, Diego Michiels mengomentari unggahan akun Instagram @pengamatsepakbola yang membagikan hasil akhir Timnas Indonesia vs Libya. “Mana suaranya kemarin: 1 shoot 1 goal?,” tulis Diego Michiels di kolom komentar unggahan @pengamatsepakbola.

Diego Michiels sindir Timnas Indonesia

Diego Michiels disinyalir mengeluarkan unggahan itu sebagai bentuk dukungan kepada rekan setimnya di Borneo FC yang sempat mengawal gawang Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Sebelumnya, Nadeo Argawinata mengawal gawang Timnas Indonesia saat kalah 5-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia .

Saat itu, kata 1 shoot 1 goal pun booming di media sosial, yang mana ditujukan kepada Nadeo Argawinata. Sebab, dari empat shoot on target yang dilepaskan pemain Irak, justru lima bola yang masuk ke gawang Timnas Indonesia (satu bola lagi masuk ke gawang Nadeo karena gol bunuh diri Jordi Amat). Karena itu, Diego Michiels seakan ingin membuktikan bahwa siapa pun penjaga gawangnya, Timnas Indonesia tetap kebobolan banyak gol.

Sekadar diketahui, untuk laga dua hari lalu, Syahrul Trisna yang mengawal gawang Timnas Indonesia. Sementara itu, Nadeo Argawinata tidak dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023 setelah kemasukan lima gol melawan Irak.

Selain komentar di atas, Diego MIchiels juga menantang Timnas Indonesia. Fullback 33 tahun itu berharap digelar laga Timnas Indonesia vs Borneo FC, tim yang kini memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

“Bisakah uji coba Timnas Indonesia vs Borneo?,” tanya Diego Michiels sambil menaruh emoji ketawa, Okezone mengutip dari unggahan Instagram Diego Michiels.

Halaman:
1 2
      
