Media Malaysia Soroti Serangan Warganet Terhadap Jordi Amat dan Justin Hubner Usai Timnas Indonesia Dibantai Libya 0-4

Serangan warganet terhadap Justin Hubner dan Jordi Amat disorot media Malaysia (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti Jordi Amat dan Justin Hubner yang diserang netizen usai Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya. Kedua pemain naturalisasi itu dinilai kompak melakukan blunder fatal yang berujung kekalahan telak.

Pertandingan uji coba jilid I itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Gol-gol Libya masing-masing dicetak oleh Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Dalam laga ini, Hubner turun sebagai pengganti di babak kedua. Namun, debut tak resmi bek Wolverhampton Wanderers itu bersama skuad Garuda harus ternodai gara-gara dua blunder fatal yang dilakukannya.

Pertama, Hubner melakukan umpan pendek di area pertahanan Timnas Indonesia yang langsung dihukum The Knights of Mediterranean pada menit ke-58 lewat gol Alkhoja. Kedua, umpan bek berusia 20 tahun itu kepada Jordi berhasil dicegat dan berujung gol.

Keadaan semakin parah ketika kesalahan umpan Jordi di pengujung laga membuat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Blunder yang dilakukan Jkedua pemain itu pun langsung menuai sorotan dari berbagai pihak termasuk netizen Indonesia.

Laman Instagram kedua pemain naturalisasi tersebut diserbu netizen Indonesia. Hal itu membuat media Malaysia, Makan Bola, ikut menyoroti nasib Justin Hubner dan Jordi Amat yang diserang warganet.