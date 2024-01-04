Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Serangan Warganet Terhadap Jordi Amat dan Justin Hubner Usai Timnas Indonesia Dibantai Libya 0-4

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |02:34 WIB
Media Malaysia Soroti Serangan Warganet Terhadap Jordi Amat dan Justin Hubner Usai Timnas Indonesia Dibantai Libya 0-4
Serangan warganet terhadap Justin Hubner dan Jordi Amat disorot media Malaysia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti Jordi Amat dan Justin Hubner yang diserang netizen usai Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya. Kedua pemain naturalisasi itu dinilai kompak melakukan blunder fatal yang berujung kekalahan telak.

Pertandingan uji coba jilid I itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Gol-gol Libya masing-masing dicetak oleh Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Justin Hubner melakukan dua blunder pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Dalam laga ini, Hubner turun sebagai pengganti di babak kedua. Namun, debut tak resmi bek Wolverhampton Wanderers itu bersama skuad Garuda harus ternodai gara-gara dua blunder fatal yang dilakukannya.

Pertama, Hubner melakukan umpan pendek di area pertahanan Timnas Indonesia yang langsung dihukum The Knights of Mediterranean pada menit ke-58 lewat gol Alkhoja. Kedua, umpan bek berusia 20 tahun itu kepada Jordi berhasil dicegat dan berujung gol.

Keadaan semakin parah ketika kesalahan umpan Jordi di pengujung laga membuat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Blunder yang dilakukan Jkedua pemain itu pun langsung menuai sorotan dari berbagai pihak termasuk netizen Indonesia.

Laman Instagram kedua pemain naturalisasi tersebut diserbu netizen Indonesia. Hal itu membuat media Malaysia, Makan Bola, ikut menyoroti nasib Justin Hubner dan Jordi Amat yang diserang warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632457/dipecat-ulsan-hd-shin-taeyong-merasa-pengalamannya-latih-timnas-indonesia-diremehkan-sbb.webp
Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/30/tunggal_putra_indonesia_moh_zaki_ubaidillah.jpg
Zaki Ubaidillah Lolos ke 16 Besar BWF World Junior Championships 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement