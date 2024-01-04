Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Prancis Desak Kylian Mbappe Tinggalkan PSG atau Kariernya Mandek!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:04 WIB
Legenda Prancis Desak Kylian Mbappe Tinggalkan PSG atau Kariernya Mandek!
Kylian Mbappe didesak legenda Timnas Prancis segera tinggalkan PSG atau kariernya jalan di tempat (Foto: Reuters/Abdul Saboor)
PARIS - Legenda Timnas Prancis, Christophe Dugarry, menyarankan Kylian Mbappe segera meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG). Menurutnya, pemain kelahiran Bondy itu tengah tersesat.

Mbappe sendiri bebas untuk menegosiasikan kontrak dengan klub lain alias bisa cabut dari PSG. Sebab, kontrak striker 25 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni 2024.

Kylian Mbappe membawa PSG unggul 1-0 atas Lille (Foto: Reuters/Pascal Rossignol)

Real Madrid selalu menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe sejak 2021. Di sisi lain, Liverpool baru-baru ini muncul sebagai kandidat potensial untuk memboyong bintang Timnas Prancis itu ke Anfield.

Di tengah ketidakpastian masa depan sang pemain, Dugarry meminta Mbappe pergi dari Parc des Princess. Sebab, performanya dinilai jalan di tempat alias stagnasi dan tidak ada kemajuan.

"Saya pikir Mbappe mengalami stagnasi hari ini. Saya berharap dia pergi (dari PSG), dari lubuk hati saya," cetus Dugarry, dikutip dari Goal International, Kamis (4/1/2024).

"Saya pikir dia menjadi semakin mudah diprediksi, dia kurang kuat dan berkarakter, dia terlalu sering menghilang dari pertandingan," tambah pria berpaspor Prancis itu.

