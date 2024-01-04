Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Warisi Bakat Ayahnya, Anak Lionel Messi Cetak Hattrick di Inter Miami

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:04 WIB
MIAMI - Anak Lionel Messi, Mateo Messi, berhasil mencetak hattrick dalam sebuah pertandingan bersama tim muda Inter Miami. Dia lalu disebut menunjukkan kemampuan yang mewarisi bakat sang ayah.

Sejak bermain di Amerika Serikat, Messi mendaftarkan ketiga putranya, Thiago, Mateo, dan Ciro, di akademi sepak bola Inter Miami. Ketiganya pun diharapkan bisa berkembang dan meneruskan warisan La Pulga.

Aksi anak Lionel Messi, Mateo Messi, bersama tim muda Inter Miami (Foto: Marca)

Dari ketiga putranya, perkembangan Mateo kini sedang disorot karena baru saja mencetak tiga gol dalam sebuah pertandingan. Melansir laporan Marca, Kamis (4/1/2024), ada sebuah video yang menunjukkan momen hattrick tersebut.

Dalam tayangan ulang itu, Mateo mencetak tiga gol dengan cara yang mirip dengan Messi. Pemain berusia delapan tahun itu juga disebut mempunyai kemampuan yang sama dengan sang ayah saat menggiring bola.

Bedanya, Mateo dominan menggunakan kaki kanan saat melepaskan tembakan. Tak ayal, video hattrick itu menjadi viral di media sosial karena bakatnya mirip dengan pemain berpaspor Argentina tersebut.

“Persamaannya (Mateo dengan Messi) sangat mencolok: cara dia menerima bola dan maju ke depan seperti ayahnya sangat menarik perhatian," ulas Marca, dikutip pada Kamis (4/1/2024).

Halaman:
1 2
      
