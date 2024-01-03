Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Starting XI Terbaik Sepanjang Masa Versi Pedri: Ada Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:02 WIB
Starting XI Terbaik Sepanjang Masa Versi Pedri: Ada Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi!
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kala berlaga. (Foto: FIFA)
A
A
A

STARTING XI terbaik sepanjang masa versi Perdi terungkap. Bintang Barcelona itu pun turut memasukkan nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Menurut laporan Sportskeeda, Pedri memilih tim tangguh di starting XI dalam percakapan dengan selebriti Ibai Llanos (@theMadridZone di akun X). Di pos penjaga gawang, pemain asal Spanyol itu menunjuk rekan setimnya di Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen.

Cristiano Ronaldo

Beralih ke lini pertahanan, empat bek kukuh terdiri dari mayoritas legenda Barcelona, yakni Dani Alves, Gerard Pique, dan Jordi Alba. Kemudian, ada mantan kapten Real Madrid dan Timnas Spanyol, Sergio Ramos.

Sementara di lini tengah, semuanya mantan pemain Barcelona, yakni Xavi Hernandez, Sergio Busquets, dan Andres Iniesta. Terakhir, Pedri memilih Cristiano Ronaldo bersama Lionel Messi dan Neymar Junior untuk memimpin lini serang.

"Gelandang Barcelona, Pedri, menyebut Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, di antara superstar lainnya, dalam XI sepanjang masanya," tulis laporan Sportskeeda, dinukil Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
