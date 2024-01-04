Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jelang Las Palmas vs Barcelona, Xavi Hernandez Samakan Tim Lawan dengan Girona

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:04 WIB
Jelang Las Palmas vs Barcelona, Xavi Hernandez Samakan Tim Lawan dengan Girona
Barcelona akan hadapi Las Palmas di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAS PALMAS - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai timnya akan kesulitan menghadapi Las Palmas di pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024, pada Jumat 5 Januari 2024 dini hari WIB. Sebab ia merasa Las Palmas merupakan tim kejutan, sama seperti Girona di musim ini.

Blaugrana -julukan Barcelona- akan bertandang ke markas La Union Deportiva -julukan Las Palmas- pada pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gran Canaria.

Sebelum bentrok, Barcelona dan Las Palmas memiliki hasil yang berbeda pada laga terakhirnya. Jika Barcelona sukses mengalahkan Almeria dengan skor 3-2 di laga kandangnya, maka Las Palmas harus rela kalah 0-1 di kandang Athletic Bilbao.

Secara peringkat, Barcelona juga lebih unggul ketimbang Las Palmas. Tim raksasa Catalan itu kini bertengger di posisi keempat pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan 38 poin, sedangkan Las Palmas di posisi 10 dengan 25 angka.

Barcelona

Meski Barcelona di atas kertas lebih diunggulkan, Xavi Hernández justru merasa khawatir akan kekuatan tim lawan. Dia menyebut Las Palmas sebagai tim kuat yang sering memberikan kejutan di musim ini selain Girona.

"Las Palmas adalah tim yang sangat sulit. Selain Girona, mereka adalah paket kejutan musim ini," ungkap Xavi Hernandez, mengutip dari laman resmi Barcelona, Kamis (4/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1632919/pemain-timnas-indonesia-u17-dilarang-main-media-sosial-selama-persiapan-piala-dunia-u17-dtf.webp
Pemain Timnas Indonesia U-17 Dilarang Main Media Sosial Selama Persiapan Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/27/bek_bayern_munchen_kim_min_jae_merayakan_golnya.jpg
Kim Min-jae Berpeluang Kembali ke Serie A, Juventus dan AC Milan Berebut Tanda Tangannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement