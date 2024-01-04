Jelang Las Palmas vs Barcelona, Xavi Hernandez Samakan Tim Lawan dengan Girona

LAS PALMAS - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai timnya akan kesulitan menghadapi Las Palmas di pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024, pada Jumat 5 Januari 2024 dini hari WIB. Sebab ia merasa Las Palmas merupakan tim kejutan, sama seperti Girona di musim ini.

Blaugrana -julukan Barcelona- akan bertandang ke markas La Union Deportiva -julukan Las Palmas- pada pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gran Canaria.

Sebelum bentrok, Barcelona dan Las Palmas memiliki hasil yang berbeda pada laga terakhirnya. Jika Barcelona sukses mengalahkan Almeria dengan skor 3-2 di laga kandangnya, maka Las Palmas harus rela kalah 0-1 di kandang Athletic Bilbao.

Secara peringkat, Barcelona juga lebih unggul ketimbang Las Palmas. Tim raksasa Catalan itu kini bertengger di posisi keempat pada klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan 38 poin, sedangkan Las Palmas di posisi 10 dengan 25 angka.

Meski Barcelona di atas kertas lebih diunggulkan, Xavi Hernández justru merasa khawatir akan kekuatan tim lawan. Dia menyebut Las Palmas sebagai tim kuat yang sering memberikan kejutan di musim ini selain Girona.

"Las Palmas adalah tim yang sangat sulit. Selain Girona, mereka adalah paket kejutan musim ini," ungkap Xavi Hernandez, mengutip dari laman resmi Barcelona, Kamis (4/1/2024).