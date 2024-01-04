Desak Barcelona Cari Pengganti Robert Lewandowski, Pedri Gonzalez Sebut Nama Erling Haaland!

BARCELONA - Gelandang Barcelona, Pedri Gonzalez, meminta klub mempersiapkan pengganti Robert Lewandowski. Dia lalu mengajukan nama Erling Haaland sebagai pengganti yang pas.

Lewandowski saat ini sudah memasuki usia ‘senja’ dalam dunia sepakbola. Namun, pemain berusia 35 tahun itu masih menjadi pilihan utama pelatih Barcelona Xavi Hernandez sebagai ujung tombak serangan.

Striker asal Polandia itu sudah membukukan 42 gol dan 17 assist sejak bergabung dengan Barcelona pada Juli 2022. Pada musim ini, Lewandowski mencatatkan sembilan gol dan lima assist dari 21 pertandingan.

Mengingat usianya, Lewandowski tentu tidak selamanya akan membela Barcelona. Pedri menyarankan Blaugrana untuk mempersiapkan pengganti. Menariknya, dia menyebut nama Haaland!

"Saya akan mengontrak (Lionel) Messi jika dia berusia 19 atau 22 tahun, tetapi saat ini saya akan mengontrak (Erling) Haaland. Dia adalah cyborg dan mencetak banyak gol,” kata Pedri dikutip dari Goal International, Kamis (4/1/2024).

"(Robert) Lewandowski tidak akan bertahan sampai dia berusia 60 tahun,” sambung pemain berpaspor Spanyol itu.