HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Timnas Irak Tebar Psywar ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023: Singa Mesopotamia Punya Banyak Pemain untuk Bikin Lawan Takut!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:13 WIB
Kapten Timnas Irak Tebar Psywar ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023: Singa Mesopotamia Punya Banyak Pemain untuk Bikin Lawan Takut!
Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
BAGHDAD – Kapten Timnas Irak, Jalal Hassan, tebar psywar ke Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dia sesumbar mengklaim Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- punya banyak pemain yang bisa buat lawan takut.

Ya, Timnas Indonesia dan Irak akan berhadapan di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Tergabung di Grup D, selain Irak, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Jepang dan juga Vietnam.

Timnas Irak

Tetapi, Timnas Irak akan jadi lawan pertama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Laga itu akan digelar pada Senin, 15 Januari 2024.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 19 Januari 2024. Kemudian, di laga terakhir Grup D, Timnas Indonesia akan bersua Jepang pada 24 Januari 2024.

Dalam wawancara eksklusif dengan Winwin.com, Jalal Hassan berbicara tentang kekuatan Timnas Irak. Kiper berusia 32 tahun itu dengan percaya diri mengklaim Singa Mesopotamia memiliki banyak pemain yang bisa buat lawan takut termasuk Timnas Indonesia.

"Kekuatan Timnas Irak adalah mereka memiliki banyak nama yang membuat lawan takut. Ini bahkan lebih penting daripada nama-nama pemain," ungkap Jalal Hassan, mengutip dari The Thao 247, Rabu (3/1/2024).

"Kami percaya diri dan bisa memuaskan suporter Irak di Piala Asia 2024. Kami berharap hal itu bisa mengharumkan nama Irak," imbuhnya.

