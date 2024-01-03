Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Setelah Timnas Thailand Kena Bantai Jepang 5-0 Jelang Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |18:11 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Setelah Timnas Thailand Kena Bantai Jepang 5-0 Jelang Piala Asia 2023
Shin Tae-yong siap bawa Timnas Indonesia fokus dari laga ke laga di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengomentari kemenangan besar 5-0 Jepang atas Thailand dalam laga persahabatan yang berlangsung Senin, 1 Januari 2024. Ia menegaskan belum berpikir soal Jepang yang notabene lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, meskipun Samurai Biru -julukan Jepang- merupakan tim terkuat di ajang empat tahunan tersebut.

Shin Tae-yong mengaku fokus menatap laga demi laga di Piala Asia 2023. Ia lebih memikirkan Irak yang menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023 pada Senin, 15 Januari 2024. Setelah Irak, fokus Shin Tae-yong dialihkan ke Vietnam (19 Januari 2024) dan terakhir baru Jepang (24 Januari 2024).

Timnas Jepang

(Timnas Jepang menghajar Thailand 5-0. (Foto: REUTERS)

“Saya belum nonton pertandingannya (Jepang vs Thailand), ada beda waktu juga. Tetapi, hasilnya sudah tahu,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/1/2024).

“Tidak terlambat juga mempersiapkan lawan Jepang setelah pertandingan pertama dan kedua (di Piala Asia 2023). Saya fokus dulu ke pertama dan kedua, laga ketiga (lawan Jepang) setelahnya saya baru akan fokus juga,” lanjut pelatih 53 tahun ini.

Jepang merupakan calon kuat juara Piala Asia 2023. Dalam sembilan pertandingan terkini, skuad asuhan Hajime Moriyasu selalu meraih kemenangan.

Dalam perjalanan sembilan kemenangan beruntun itu, skuad Samurai Biru menghajar Jerman 4-1 dan Turki 4-2. Jepang juga membantai Myanmar, Suriah dan Thailand dengan skor identik, yakni 5-0.

Halaman:
1 2
      
