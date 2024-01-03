Media Vietnam Soroti Shin Tae-yong yang Banjir Kritik Usai Timnas Indonesia Kalah Telak 0-4 dari Libya

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ikut menyoroti Shin Tae-yong yang banjir kritik usai Timnas Indonesia kalah telak dari Libya dengan skor 0-4. Kekalahan itu didapat dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Usai laga itu, Shin Tae-yong mendapat banyak kritik, termasuk anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Dia menyoroti strategi yang diterapkan Shin Tae-yong dalam laga itu.

"Pelatih Shin Tae-yong dikritik usai kekalahan telak Indonesia (dari Libya)," bunyi judul artikel yang ditulis The Thao 247, dikutip Rabu (3/1/2024).

"Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) mengingatkan pelatih Shin Tae-Yong usai kekalahan 0-4 dari Libya," tambahnya.

Sebelumnya, Arya Sinulingga mengkritik Shin Tae-yong karena belum bisa menemukan cara maksimal dalam memanfaatkan pemain dalam laga itu. Ia menyebut ahli strategi 53 tahun itu terlalu berani bereksperimen dalam menurunkan pemain yang kerap melakukan kesalahan.