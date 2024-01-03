Media Malaysia Soroti 2 Blunder Justin Hubner yang Jadi Penyebab Timnas Indonesia Kena Bantai Libya 0-4

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti 2 blunder Justin Hubner yang disebutnya jadi penyebab Timnas Indonesia kena bantai Timnas Libya 0-4. Kekalahan itu harus didapat Timnas Indonesia kala melawan Libya dalam uji coba yang digelar di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Justin Hubner mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia usai masuk di babak kedua. Namun, debut bek Wolverhampton Wanderers itu bersama skuad Garuda harus ternodai gara-gara dua blunder fatal yang dilakukannya.

Pertama, kesalahan Justin Hubner melakukan umpan pendek di area pertahanan Timnas Indonesia langsung dihukum The Knights of Mediterranean -julukan Timnas Libya- pada menit ke-58. Bola berhasil dicuri oleh pemain Libya hingga akhirnya dikonversi jadi gol lewat gelandang Omar Al Khouja.

Lebih nahasnya, upaya bek tengah berusia 20 tahun itu mengirimkan bola kepada sang kapten, Jordi Amat, berhasil dicegat oleh Nour al-Din Al-Qulaib. Alhasil, blunder kedua Justin Hubner tersebut membuat Timnas Indonesia kembali kebobolan untuk ketiga kalinya.

Blunder yang dilakukan Justin Hubner itu pun langsung menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk media Malaysia, Makan Bola. Media ini menyebut dua blunder yang dilakukan bek naturalisasi itu jadi penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya.

"Kesalahan Justin Hubner Melawan Libya Terbayar," bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola, dikutip Rabu (3/1/2024).

"Bek tengah muda Indonesia, Justin Hubner tentu tak akan lama melupakan laga perdananya," lanjut pernyataan media negeri Jiran itu.

"Pasalnya, dua kesalahannya membantu Libya mengalahkan Indonesia 4-0 pada laga pertama pemanasan jelang Piala Asia kemarin," imbuhnya lagi.