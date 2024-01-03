Persija Jakarta Ajak Jakmania Tetap Dukung Rizky Ridho Cs Usai Timnas Indonesia Dibantai Libya 0-4

JAKARTA - Kekalahan telak baru saja dirasakan Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai dibantai Libya 0-4 di laga uji coba yang berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Melihat kekalahan itu, Persija Jakarta melalui akun media sosialnya pun memberikan dukungan kepada Garuda.

Persija mengajak Jakmania untuk memberikan dukungan kepada Rizky Ridho yang merupakan pemain Macan Kemayoran. Tak hanya Rizky Ridho tentunya, Persija juga mendukung seluruh penggawa Timnas Indonesia yang tengah berjuang di pemusatan latihan (TC) di Turki.

Apalagi Persija sadar para pemain Garuda membutuhkan dukungan usai dikalahkan Libya. Persija lantas menilai kekalahan dari Libya menjadi pengalaman buat Timnas Indonesia untuk berbenah diri.

Hal itu agar Timnas Indonesia makin matang untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan bersua Jepang, Irak, dan Vietnam dalam fase grup tersebut.

"Rizky Ridho Cs dapat pelajaran berharga di uji coba perdana 2024," tulis artikel di laman Persija, Rabu (3/1/2023).