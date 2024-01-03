Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diego Michiels Tantang Timnas Indonesia Hadapi Borneo FC: Ini Bukan Nyinyir, tapi Serius!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:34 WIB
Diego Michiels Tantang Timnas Indonesia Hadapi Borneo FC: Ini Bukan Nyinyir, tapi Serius!
Diego Michiels kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

SAMARINDA – Kapten Borneo FC, Diego Michiels, menantang Timnas Indonesia melawan timnya dalam pertandingan uji coba. Ia menegaskan ajakan ini bukan sebagai tindakan sindiran, tetapi bersungguh-sungguh.

Hal ini diungkap Diego Michiels usai Timnas Indonesia mendapat hasil mengecewakan dalam laga uji coba yang berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Melawan Timnas Libya, pasukan Shin Tae-yong kena bantai 0-4.

Diego Michiels

Kekalahan Timnas Indonesia dari The Mediterranean Knights -julukan Timnas Libya- mendapat respons dari berbagai pihak, salah satunya Diego Michiels. Pemain berusia 33 tahun itu pun mengaku ingin Borneo FC melawan skuad Garuda dalam laga uji coba.

Mantan pemain Go Ahead Eagles itu mengaku pertandingan uji coba Borneo FC melawan Timnas Indonesia bukanlah bentuk sindiran, tetapi merupakan ajakan serius. Selain itu, Diego Michiels tak lupa mendoakan Timnas Indonesia mendapat hasil bagus di pertandingan selanjutnya.

"Bisakah uji coba Timnas vs Borneo FC? Siapa tau bisa akhir musim," tulis Diego Michiels, dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (3/1/2024).

