HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Top Dunia Ini Tak Diduga Nyaris Bermain di Liga Indonesia, Nomor 1 Mantan Bintang Liverpool

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:45 WIB
7 Pesepakbola Top Dunia Ini Tak Diduga Nyaris Bermain di Liga Indonesia, Nomor 1 Mantan Bintang Liverpool
Mesut Ozil jadi salah satu pemain top dunia yang pernah diisukan bakal ke Liga Indonesia. (Foto: Instagram/baliunited)
ADA 7 pesepakbola top dunia yang tak didiga nyaris bermain di Liga Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Liga Indonesia nyaris kedatangan sejumlah pemain top dunia, sayangnya hal itu tidak berhasil diwujudkan karena berbagai macam hal dan berujung menjadi rumor belaka.

Seperti diketahui, geliat persepakbolaan Indonesia semakin lama semakin berkembang. Hal ini memicu banyak pemain-pemain top dunia yang kemudian memilih menghabiskan sisa karirnya di tim Indonesia.

Terbaru, ada mantan bintang AS Roma dan Inter Milan, Radja Nainggolan yang menandatangani kontrak berdurasi setengah musim bersama Bhayangkara FC. Pemain yang memiliki darah keturunan Batak ini langsung menjadi sorotan di Indonesia.

Namun sebelum Radja Nainggolan, rupanya ada 7 pemain bintang lain yang hampir bermain di Indonesia. Siapa sajakah mereka? berikut ulasannya.

7. Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Pada tahun 2013, tim Mitra Kukar membuat gempar jagat sepakbola Indonesia dengan berupaya merekrut mantan bintang Chelsea, Andriy Shevchenko. Kabarnya, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi terkait hal ini.

Sayangnya, Mitra Kukar akhirnya mengurungkan niatnya untuk merekrut sang legenda. Terlebih, manajemen Naga Mekes harus menyiapkan dana sekitar 1 miliar rupiah hanya untuk 1 pertandingan yang dimainkan sang pemain.

6. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Nama Zlatan Ibrahimovic mencuat dalam daftar transfer tim Kalteng Putra saat tim tersebut promosi ke Liga 1 di musim 2018. Kelakar tersebut diungkapkan oleh wakil manajer tim, Sigit Widodo.

Kabarnya, manajemen Kalteng Putra telah sampai menghubungi agen sang pemain. Sayangnya, Ibrahimovic tidak tertarik untuk bermain di Indonesia dan masih berupaya untuk bermain di Eropa.

Halaman:
1 2 3
      
