HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024 Libur, Bali United Bakal Ikut Turnamen di Vietnam Lawan Klub Korea Selatan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |04:03 WIB
Liga 1 2023-2024 Libur, Bali United Bakal Ikut Turnamen di Vietnam Lawan Klub Korea Selatan!
Bali United direncanakan mengikuti turnamen internasional di Vietnam (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Bali United akan memanfaatkan jeda Liga 1 2023-2024 dengan turut serta dalam turnamen internasional di Vietnam. Skuad Serdadu Tridatu akan berhadapan dengan dua tim Vietnam dan satu wakil Korea Selatan.

Sebagaimana diketahui, kompetisi sepakbola tanah air saat ini tengah libur sementara karena berlangsungnya Piala Asia 2023. Pekan ke-24 Liga 1 musim ini baru akan kembali bergulir pada awal Februari 2024.

Bali United vs Persib Bandung

Skuad asuhan Stefano Cugurra mendapat undangan laga International Cup dalam event Hana Bank - BID V Cup di Stadion Hang Day, Hanoi, Vietnam, 23-27 Januari 2024. Mereka akan berhadapan dengan Hanoi FC, Cong An Ha Noi FC (Vietnam), serta Daejeon Hana Citizen (Korea Selatan).

Teco -sapaan akrab Cugurra- belum mau menjelaskan secara detail terkait dengan undangan kepada Bali United tersebut. Hal itu dikarenakan skuad asuhannya masih menjalani waktu libur latihan dan juga menunggu konfirmasi dari manajemen.

“Kami masih akan tunggu konfirmasi dari manajemen setelah libur tim.Tapi memang kami sudah ada rencana buat main 2 kali di Vietnam (uji coba luar negeri) sebelum memulai kompetisi Liga 1 musim ini,” ungkap Coach Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
