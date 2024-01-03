Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Dibutuhkan di Manchester United, Jadon Sancho Tertarik Balik Lagi ke Borussia Dortmund

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:33 WIB
Tak Dibutuhkan di Manchester United, Jadon Sancho Tertarik Balik Lagi ke Borussia Dortmund
Pemain Manchester United, Jadon Sancho. (Foto: Reuters)
MANCHESTER Jadon Sancho dikabarkan tertarik untuk kembali ke Borussia Dortmund. Ide itu muncul karena Dortmund pun memang tengah mendekati Manchester United untuk meminjang mantan winger andalan tim asal jerman tersebut.

Nasib Sancho bersama Man United sudah tidak jelas sejak awal musim ini. Semuanya terjadi karena hubungannya dengan sang pelatih, Erik Ten Hag, yang dikabarkan retak karena sang pemain menolak untuk dikritik sebab malas-malasan dan kurang berkompeten dalam latihan.

Alhasil, pemain sayap asal Inggris itu mendapatkan skors dari Setan Merah -julukan Man United. Dia tak pernah lagi masuk dalam skuad sejak pertengahan September lalu karena melalukan pelanggaran disiplin.

Kondisi itu membuat Sancho ingin segera hengkang dari Old Trafford. Beberapa klub pun ada yang tertarik untuk merekrutnya, tetapi belum ada yang melakukan pergerakan.

Nah, pada bursa transfer Januari ini, Dortmund dilaporkan oleh jurnalis spesialis transfer, Fabrizio Romano, sudah melakukan pendekatan untuk meminjam pemain berusia 23 tahun itu. Saat ini proses negosiasi dengan Man United tengah berlangsung.

Jadon Sancho

“Borussia Dortmund telah membuat pendekatan baru untuk mengontrak Jadon Sancho dengan status pinjaman dari Man United. Diskusi sedang berlangsung tetapi sekarang tergantung pada Man United, menerima pinjaman atau Dortmund tidak dapat melanjutkan,” tulis Fabrizio Romano di Twitter-nya, @FabrizioRomano, pada Rabu (3/1/2023).

Halaman:
1 2
      
