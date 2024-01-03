Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Arya Sinulingga Ungkap Alasan Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |08:17 WIB
Exco PSSI Arya Sinulingga Ungkap Alasan Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya
Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia kalah telak dari Libya dengan skor 0-4 pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024. Melihat kekalahan itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga pun menilai hasil tersebut merupakan hal yang wajar terjadi.

Sebab menurut pemaparan Arya, alasan Timnas Indonesia kalah telak lantaran pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah mencari kompetisi terbaik dari skuadnya. Shin Tae-yong menjadikan laga uji coba itu untuk menemukan strategi terbaik yang nantinya akan dipakai di Piala Asia 2023.

Jadi, Arya merasa kekalahan itu tidak bisa dikatakan menjadi patokan utama kekuatan Timnas Indonesia karena masih laga uji coba. Karena itu, dia minta tim pelatih untuk segera melakukan sederet evaluasi.

"Ini masih uji coba. Jadi, uji coba kami berharap pelatih Shin Tae-yong bisa mengevaluasi hasil pertandingan tadi," kata Arya dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Selasa (2/1/2024).

Arya Sinulingga

Arya pun mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu terlihat masih melakukan sederet eksperimen dalam timnya. Tentu, dia harap Shin Tae-yong sudah punya komposisi tim terbaik setelah laga itu.

"Kami lihat juga formasi-formasi yang dibuat masih uji coba, baik pada saat babak pertama dan kedua berbeda," sambung Arya.

Halaman:
1 2
      
