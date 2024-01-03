Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Perkuat Lini Tengah, Juventus Bakal Datangkan Georgiy Sudakov di Januari 2024 Ini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |07:51 WIB
Perkuat Lini Tengah, Juventus Bakal Datangkan Georgiy Sudakov di Januari 2024 Ini
Pemain Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov. (Foto: Instagram/sudakov_11)
A
A
A

TURIN - Juventus saat ini sedang mengincar gelandang Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov untuk memperkuat lini tengah mereka. Sudakov bahkan disebut sebagai pemain prioritas yang ingin pelatih Juventus, Massimiliano Allegri datangkan di bursa transfer Januari 2024.

Rumor tersebut mencuat setelah Juventus yang kini duduk di urutan kedua klasemen Liga Italia 2023-2024, sedang mencari tambahan gelandang di jendela transfer musim dingin 2024. Mereka membutuhkan alternatif usai Paul Pogba dan Nicolò Fagioli kena skorsing.

Menurut laporan Gazzetta dan Tuttosport seperti dinukil dari Football Italia, Rabu (3/1/2024), Bianconeri -julukan Juventus- tidak akan merekrut pemain baru bulan ini kecuali mereka menjual beberapa pemain bintang mudanya. Sebut saja seperti Matias Soulé atau Samuel Iling Junior.

Masih menurut sumber yang sama, hasil penjualan besar-besaran nantinya akan memungkinkan Juventus untuk mengontrak bintang serba bisa, Georgiy Sudakov. Di mana, sang pemain 21 tahun tersebut jadi prioritas pelatih Allegri di jendela transfer Januari 2024.

Georgiy Sudakov

Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengklaim Sudakov bisa dibeli dengan mahar 35 juta euro dari Shakhtar Donetsk. Saat ini, sang pemain 21 tahun itu masih terikat kontrak dengan klub Ukraina tersebut hingga Juni 2028.

Halaman:
1 2
      
