Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Loyalitas Tinggi Samuel Eto'o, Sekali Inter Milan hingga Akhir Tetap inter Milan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |01:43 WIB
Kisah Loyalitas Tinggi Samuel Eto'o, Sekali Inter Milan hingga Akhir Tetap inter Milan
Samuel Etoo begitu loyal dengan Inter Milan (Foto: Twitter/@SamuelEtoo)
A
A
A

KISAH loyalitas tinggi Samuel Eto'o terhadap Inter Milan patut diulas. Sebab, legenda sepakbola asal Kamerun itu sangat menghargai Nerazzurri.

Seperti diketahui, Eto'o membuat heboh jagat sepakbola dengan kepindahannya dari Barcelona ke Inter Milan. Di tengah penampilan apiknya di Camp Nou, dia justru menjadi bahan pertukaran Blaugrana yang menginginkan sosok Zlatan Ibrahimovic.

Samuel Etoo

Usut punya usut, ada peran Marco Materazzi dan pelatih Inter Milan kala itu, Jose Mourinho, yang membuatnya mau pindah ke San Siro. Pada saat itu, bek berpaspor Italia tersebut menjadi orang pertama yang menghubunginya dan mengajak Eto'o untuk berseragam biru hitam.

"Materazzi mengirimi saya pesan, 'Jika Anda datang ke Inter, kami akan memenangkan segalanya,' saya tidak memiliki nomor itu di buku alamat saya dan saya bertanya kepada (Demetrio) Albertini, 'Apakah itu miliknya?' Ya itu," kata Eto'o dilansir dari Sempre Inter, Rabu (3/1/2024).

"Hal ini belum pernah terjadi pada saya sebelumnya dalam karier saya, pesan itu sangat menentukan pilihan saya. Dan dari situlah lahirlah persahabatan yang erat," sambungnya.

Di sisi lain, Mourinho juga turut menghubungi Eto'o dan membujuknya untuk merapat ke Kota Milan. Pelatih asal Portugal itu bahkan sampai mengirim sebuah foto jersey Inter Milan bernomor 9 yang konon disiapkan khusus.

“Mourinho mengirimi saya gambar kaos Nerazzurri dengan nomor 9 dan menulis, itu milik Anda, itu menunggu Anda," ungkap eks Real Madrid itu.

Namun pada saat itu Eto'o sempat kurang sepakat dengan penawaran yang diajukan oleh Inter. Legenda asal Kamerun itu akhirnya mengalah dengan meminta apa yang dia inginkan menjadi bonus jika bisa memenangkan Liga Champions dalam dua tahun.

“Berpartisipasi dalam tantangan olahraga ini memberikan perbedaan bagi saya, namun ada juga perbedaan antara tawaran dan permintaan saya," kata Eto'o.

“Ketika saya bertemu dengan para eksekutif yang terlibat dalam negosiasi, termasuk Moratti dan Branca, saya berkata, 'Mari kita ubah perbedaan itu menjadi bonus tim jika kita memenangkan Liga Champions dalam dua tahun ke depan,'" sambungnya.

Dan benar saja, penampilan Eto'o di Inter justru jauh lebih moncer dibanding saat di Barcelona. Tidak hanya Liga Champions, dia bahkan berhasil membawa Il Biscione meraih treble winners pada 2010.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632393/klub-basket-hangtuah-jakarta-resmi-dipimpin-harryadin-mahardika-gzc.webp
Klub Basket Hangtuah Jakarta Resmi Dipimpin Harryadin Mahardika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/08/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Buka-bukaan Soal Skandal Masuk Penjara Wanita
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement