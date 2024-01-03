Butuh Gelandang, Manchester United Tertarik Angkut Pemain Atalanta

MANCHESTER – Manchester United dikabarkan membutuhkan gelandang baru di bursa musim dingin 2024. Untuk itu Setan Merah mulai mencari sosok pemain tersebut dan gelandang Atalanta, yakni Ederson disebut menjadi salah satu incaran mereka.

Sebagaimana diketahui, Man United sedang mengalami krisis di lini tengah dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya, Mason Mount dan Casemiro tengah mengalami cedera hingga gelandang muda mereka, Kobbie Mainoo, diorbitkan dari akademi.

Mount menderita cedera betis, sementara Casemiro mengalami cedera hamstring. Walaupun mereka berdua diprediksi bisa kembali bermain pada Januari ini, sang pelatih, Erik Ten Hag, disebut tetap ingin menambah kekuatan di lini tengah timnya.

Menurut laporan Daily Mail yang dilansir pada Rabu (3/1/2024), Setan Merah -julukan Man United- tengah mengincar Ederson dari Atalanta. Namun, saat ini mereka masih belum membuka pembicaraan untuk merekrut gelandang bertahan asal Brasil itu.

Saat ini, Man United dikabarkan masih terus melakukan penilaian dan evaluasi sebelum memutuskan untuk memulai pergerakan perekrutan pemain berusia 24 tahun tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa pihak klub sedang mempertimbangkan pengiriman proposal pembeliannya di bursa transfer musim dingin ini.

Walaupun belum berbicara langsung dengan pihak Atalanta, kubu Manchester Merah dilaporkan sudah menguhubungi perwakilan Ederson. Alhasil, situasinya mungkin akan berkembang dalam beberapa hari mendatang.