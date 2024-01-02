Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia dari Libya dengan Skor 0-4: Skuad Garuda Banyak Masalah!

Media Vietnam ikut menyoroti kekalahan telak Timnas Indonesia 0-4 dari Timnas Libya (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Libya dengan skor 0-4. Mereka mengklaim skuad Garuda banyak masalah pada laga tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Libya itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Gol bagi tim tamu disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Soha VN turut menyoroti kekalahan memilukan Timnas Indonesia. Media Vietnam itu menyebut kekalahan ini menjadi penanda Skuad Garuda memiliki banyak masalah menjelang berkompetisi di Piala Asia 2023.

“Kekalahan 0-4 menunjukkan banyak masalah bagi tim Indonesia,” tulis Soha VN dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Lebih lanjut, Soha VN menilai Timnas Indonesia belum cocok menerapkan skema ofensif seperti pada pertandingan tadi. Terlebih lagi, lini pertahanan Skuad Garuda masih belum menunjukkan penampilan solid.

“Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan kepercayaan diri saat menyerang dengan bola namun kurang memiliki kepastian dan konsentrasi dalam bertahan," ulas artikel tersebut.