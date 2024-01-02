Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia dari Libya dengan Skor 0-4: Skuad Garuda Banyak Masalah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |23:54 WIB
Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia dari Libya dengan Skor 0-4: Skuad Garuda Banyak Masalah!
Media Vietnam ikut menyoroti kekalahan telak Timnas Indonesia 0-4 dari Timnas Libya (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Libya dengan skor 0-4. Mereka mengklaim skuad Garuda banyak masalah pada laga tersebut.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Libya itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB. Gol bagi tim tamu disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Dendy Sulistyawan mencari celah di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Soha VN turut menyoroti kekalahan memilukan Timnas Indonesia. Media Vietnam itu menyebut kekalahan ini menjadi penanda Skuad Garuda memiliki banyak masalah menjelang berkompetisi di Piala Asia 2023.

“Kekalahan 0-4 menunjukkan banyak masalah bagi tim Indonesia,” tulis Soha VN dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Lebih lanjut, Soha VN menilai Timnas Indonesia belum cocok menerapkan skema ofensif seperti pada pertandingan tadi. Terlebih lagi, lini pertahanan Skuad Garuda masih belum menunjukkan penampilan solid.

“Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan kepercayaan diri saat menyerang dengan bola namun kurang memiliki kepastian dan konsentrasi dalam bertahan," ulas artikel tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/artem_dolgopyat.jpg
Banding Ditolak CAS Mentah-Mentah, 6 Atlet Israel Resmi Cuma Jadi Penonton di Kejuaraan Dunia Senam 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement