Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Omongan Ruben Dias Terbukti Benar tentang Bermain Bareng Cristiano Ronaldo Adalah Kesempatan Langka dan Berharga

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:17 WIB
Omongan Ruben Dias Terbukti Benar tentang Bermain Bareng Cristiano Ronaldo Adalah Kesempatan Langka dan Berharga
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

OMONGAN Ruben Diaz terbukti benar bahwa bermain bareng Cristiano Ronaldo adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Hal itu dibuktikan langsung oleh mantan rekan satu tim Diaz di Manchester City, Aymeric Laporte.

Seperti diketahui, Aymeric Laporte menjadi satu dari banyaknya pemain Eropa yang memilih hijrah ke Liga Arab Saudi. Pemain berkebangsaan Spanyol itu memilih untuk menerima Al Nassr sebagai pelabuhan karier berikutnya.

Cristiano Ronaldo

Salah satu alasan kenapa Laporte mau menerima pinangan Al Nassr tidak lain dan tidak bukan karena adanya keberadaan Cristiano Ronaldo. Selain itu, ia tampaknya juga ingin membuktikan perkataan Ruben Diaz.

Ya, Ruben Diaz lebih dulu merasakan bermain dengan Cristiano Ronaldo sejak ia masuk daftar pemain Timnas Portugal pada 2018. Saat pertama kali bertemu Ronaldo di sesi latihan, bek Manchester City itu dibuat terkesan dengan apa yang dilakukan Ronaldo.

Diaz menilai Ronaldo pantas berada di posisi menjadi pemain terbaik dunia. Pasalnya, Ronaldo memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepakbola. Tak ayal, bermain bersama Ronaldo menjadi sesuatu yang berharga untuknya karena bisa menjadi motivasi yang baik.

“Hari pertama saya bertemu (Ronaldo), sebenarnya berlatih bersamanya, dia baru saja menjuarai Liga Champions,” kata Ruben Diaz, dilansir dari 90min, Selasa (2/1/2023).

“Saya masih ingat hari itu dan kami berlatih seperti biasa. Dan kemudian, Anda melihat mengapa dia berada di tempat dia berada. Anda tahu, cara dia melakukan segalanya, setiap hal, detail, dedikasinya.” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632145/bikepackers-escape-sukses-guncang-kulon-progo-plo.webp
Bikepackers Escape Sukses Guncang Kulon Progo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/shin_tae_yong.jpg
Bukan Soal Taktik! Ini Alasan Sebenarnya Shin Tae-yong Dipecat dari Ulsan HD
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement