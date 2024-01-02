Omongan Ruben Dias Terbukti Benar tentang Bermain Bareng Cristiano Ronaldo Adalah Kesempatan Langka dan Berharga

OMONGAN Ruben Diaz terbukti benar bahwa bermain bareng Cristiano Ronaldo adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Hal itu dibuktikan langsung oleh mantan rekan satu tim Diaz di Manchester City, Aymeric Laporte.

Seperti diketahui, Aymeric Laporte menjadi satu dari banyaknya pemain Eropa yang memilih hijrah ke Liga Arab Saudi. Pemain berkebangsaan Spanyol itu memilih untuk menerima Al Nassr sebagai pelabuhan karier berikutnya.

Salah satu alasan kenapa Laporte mau menerima pinangan Al Nassr tidak lain dan tidak bukan karena adanya keberadaan Cristiano Ronaldo. Selain itu, ia tampaknya juga ingin membuktikan perkataan Ruben Diaz.

Ya, Ruben Diaz lebih dulu merasakan bermain dengan Cristiano Ronaldo sejak ia masuk daftar pemain Timnas Portugal pada 2018. Saat pertama kali bertemu Ronaldo di sesi latihan, bek Manchester City itu dibuat terkesan dengan apa yang dilakukan Ronaldo.

Diaz menilai Ronaldo pantas berada di posisi menjadi pemain terbaik dunia. Pasalnya, Ronaldo memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepakbola. Tak ayal, bermain bersama Ronaldo menjadi sesuatu yang berharga untuknya karena bisa menjadi motivasi yang baik.

“Hari pertama saya bertemu (Ronaldo), sebenarnya berlatih bersamanya, dia baru saja menjuarai Liga Champions,” kata Ruben Diaz, dilansir dari 90min, Selasa (2/1/2023).

“Saya masih ingat hari itu dan kami berlatih seperti biasa. Dan kemudian, Anda melihat mengapa dia berada di tempat dia berada. Anda tahu, cara dia melakukan segalanya, setiap hal, detail, dedikasinya.” sambungnya.