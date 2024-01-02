Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya: Rafael Struick Starter, Justin Hubner Cadangan!

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Libya dalam laga uji coba sudah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menurunkan sederet pemain terbaiknya sebagai starter, termasuk Rafael Struick.

Laga Timnas Indonesia vs Libya digelar di Stadion Mardan Sports Complex, Turki, pada Selasa (2/1/2023) pukul 20.00 WIB. Laga uji coba ini digelar di tengah pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki sebagai persiapan sebelum mentas di Piala Asia 2023.

Pasalnya, tim-tim kuat menanti Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tergabung di Grup D, Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Shin Tae-yong, pun menjadikan laga uji coba melawan Libya untuk mengontrol kondisi Marc Klok dan kolega. Mengingat, persiapan mereka telah cukup matang karena sudah menjalani TC di Turki sejak 21 Desember 2023.

“Jadi (lewat laga uji coba melawan Libya) kami bisa kontrol kondisi pemain,” tutur Shin, dikutip dari situs resmi PSSI, Selasa (2/1/2024).

“Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi, segala sesuatunya akan difokuskan ke situ,” sambungnya.

Dalam laga Timnas Indonesia vs Libya, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan pola permainan 4-3-3. Untuk posisi penjaga gawang sendiri, dia tak menurunkan sang kiper andalan, Ernando Ari, sebagai starter. Posisi tersebut dipercayakan kepada Syahrul Trina Fadillah.

Kemudian, di lini belakang, ada empat pemain yang diturunkan Shin Tae-yong. Mereka adalah Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, dan Pratama Arhan.

Beralih ke lini tengah, ada Marc Klok, Ricky Kambuaya, dan Saddil Ramdani yang dimainkan Shin Tae-yong sebagai starter. Terakhir, di lini depan, ada Dendy Sulistyawan, Rafael Struick, dan Dimas Drajad yang dipercayakan Shin Tae-yong untuk membobol gawang lawan.

Shin Tae-yong memilih mencadangkan sederet pemain naturalisasinya. Ada Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner di daftar cadangan.