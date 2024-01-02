Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya: Rafael Struick Starter, Justin Hubner Cadangan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:25 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya: Rafael Struick Starter, Justin Hubner Cadangan!
Berikut line up Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Libya dalam laga uji coba sudah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menurunkan sederet pemain terbaiknya sebagai starter, termasuk Rafael Struick.

Laga Timnas Indonesia vs Libya digelar di Stadion Mardan Sports Complex, Turki, pada Selasa (2/1/2023) pukul 20.00 WIB. Laga uji coba ini digelar di tengah pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki sebagai persiapan sebelum mentas di Piala Asia 2023.

Rafael Struick

Pasalnya, tim-tim kuat menanti Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tergabung di Grup D, Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Shin Tae-yong, pun menjadikan laga uji coba melawan Libya untuk mengontrol kondisi Marc Klok dan kolega. Mengingat, persiapan mereka telah cukup matang karena sudah menjalani TC di Turki sejak 21 Desember 2023.

“Jadi (lewat laga uji coba melawan Libya) kami bisa kontrol kondisi pemain,” tutur Shin, dikutip dari situs resmi PSSI, Selasa (2/1/2024).

“Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi, segala sesuatunya akan difokuskan ke situ,” sambungnya.

Dalam laga Timnas Indonesia vs Libya, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan pola permainan 4-3-3. Untuk posisi penjaga gawang sendiri, dia tak menurunkan sang kiper andalan, Ernando Ari, sebagai starter. Posisi tersebut dipercayakan kepada Syahrul Trina Fadillah.

Kemudian, di lini belakang, ada empat pemain yang diturunkan Shin Tae-yong. Mereka adalah Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, dan Pratama Arhan.

Beralih ke lini tengah, ada Marc Klok, Ricky Kambuaya, dan Saddil Ramdani yang dimainkan Shin Tae-yong sebagai starter. Terakhir, di lini depan, ada Dendy Sulistyawan, Rafael Struick, dan Dimas Drajad yang dipercayakan Shin Tae-yong untuk membobol gawang lawan.

Shin Tae-yong memilih mencadangkan sederet pemain naturalisasinya. Ada Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner di daftar cadangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176733/timnas_indonesia_dan_timnas_curacao-AgZx_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Mantan Tim Asuhan Patrick Kluivert Curacao, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176722/erick_thohir_dan_presiden_prabowo_subianto-6WCy_large.jpg
Erick Thohir Minta Maaf ke Presiden Prabowo Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176718/presiden_prabowo_subianto-wuU7_large.jpg
Presiden Prabowo Subianto Kecewa Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631835/turnamen-tenis-dunia-minggu-ini-atp-250-almaty-european-dan-nordic-open-2025-link-streaming-di-vision-hdi.webp
Turnamen Tenis Dunia Minggu Ini: ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/justin_kluivert.jpg
Justin Kluivert Tersenyum saat sang Ayah Dikaitkan dengan Timnas Belanda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement