David de Gea Punya 2 Opsi untuk Comeback ke Liga Inggris, CLBK dengan Manchester United?

MADRID – Mantan penjaga gawang Manchester United, David de Gea, disebut punya 2 opsi untuk kembali ke Liga Inggris. Akankah De Gea memilih gabung ke klub lamanya, Setan Merah -julukan Manchester United?

Sebagaimana diketahui, David de Gea saat ini masih berstatus pengangguran alias tanpa klub selama beberapa bulan terakhir. Hal itu dialami eks kiper Timnas Spanyol tersebut usai meninggalkan Manchester United pada akhir Juni 2023.

Sejak berstatus tanpa klub, David de Gea dikaitkan dengan banyak tim, termasuk yang berstatus top di Liga Spanyol. Namun faktanya, kiper kelahiran Madrid itu masih tetap belum mendapat klub baru, meski hal itu bisa berubah di bursa transfer musim dingin 2024.

Beredar kabar, jika ingin kembali melanjutkan kariernya, David de Gea paling mungkin kembali ke klub Liga Inggris. Menurut Estadio Deportivo seperti dikutip dari Football Espana, kiper 33 tahun ini bisa bergabung kembali dengan Manchester United.

David de Gea bisa dijadikan sebagai pengganti Andre Onana. Sebab, Onana telah bergabung dengan Kamerun menjelang Piala Afrika 2024 pada Januari 2024.