Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

David de Gea Punya 2 Opsi untuk Comeback ke Liga Inggris, CLBK dengan Manchester United?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:06 WIB
David de Gea Punya 2 Opsi untuk Comeback ke Liga Inggris, CLBK dengan Manchester United?
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Mantan penjaga gawang Manchester United, David de Gea, disebut punya 2 opsi untuk kembali ke Liga Inggris. Akankah De Gea memilih gabung ke klub lamanya, Setan Merah -julukan Manchester United?

Sebagaimana diketahui, David de Gea saat ini masih berstatus pengangguran alias tanpa klub selama beberapa bulan terakhir. Hal itu dialami eks kiper Timnas Spanyol tersebut usai meninggalkan Manchester United pada akhir Juni 2023.

David De Gea

Sejak berstatus tanpa klub, David de Gea dikaitkan dengan banyak tim, termasuk yang berstatus top di Liga Spanyol. Namun faktanya, kiper kelahiran Madrid itu masih tetap belum mendapat klub baru, meski hal itu bisa berubah di bursa transfer musim dingin 2024.

Beredar kabar, jika ingin kembali melanjutkan kariernya, David de Gea paling mungkin kembali ke klub Liga Inggris. Menurut Estadio Deportivo seperti dikutip dari Football Espana, kiper 33 tahun ini bisa bergabung kembali dengan Manchester United.

David de Gea bisa dijadikan sebagai pengganti Andre Onana. Sebab, Onana telah bergabung dengan Kamerun menjelang Piala Afrika 2024 pada Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/01/neymar_jr.jpg
Sempat Ditolak, Neymar Jr Kembali Merapat ke Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement