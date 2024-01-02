Liverpool Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Pertandingan yang Sensasional!

LIVERPOOL – Jurgen Klopp menilai laga melawan Newcastle United menjadi salah satu laga sensasional bagi Liverpool musim ini. Klopp benar-benar puas dengan cara anak asuhnya bermain sehingga mampu meraih kemenangan.

The Reds -julukan Liverpool- meraih kemenangan 4-2 atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield, Selasa (2/1/2024) dini hari WIB, itu bisa dibilang berlangsung sangat sengit.

Pasalnya, semua gol yang ada baru tercipta di babak kedua. Adapun empat gol kemenangan Liverpool dicetak oleh brace Mohamed Salah (49’, 86’), Curtis Jones (74’), dan Cody Gakpo (78’). Sedangkan gol Newcastle dicetak Alexander Isak (54’), dan Sven Botman (61’).

Klopp pun ikut takjub dengan jalannya pertandingan tersebut. Terlebih timnya berhasil meraih kemenangan. Pelatih asal Jerman ini sangat puas dengan performa keseluruhan para pemain Liverpool.

“Itu adalah pertandingan sensasional dari tim saya. Kami memulai dengan sangat hidup. Pertandingan super. Saya menyukai banyak aspek permainan ini, kecuali kebobolan gol,” kata Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (2/1/2024).

“Pertandingan yang luar biasa. Suasana yang luar biasa. Counter-pressing adalah hal yang bijaksana bagi sekolah sepak bola. Mereka harus menontonnya, mengambilnya dan menjaganya. Semuanya bagus,” sambungnya.