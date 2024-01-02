Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Pertandingan yang Sensasional!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:57 WIB
Liverpool Kalahkan Newcastle United, Jurgen Klopp: Pertandingan yang Sensasional!
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Jurgen Klopp menilai laga melawan Newcastle United menjadi salah satu laga sensasional bagi Liverpool musim ini. Klopp benar-benar puas dengan cara anak asuhnya bermain sehingga mampu meraih kemenangan.

The Reds -julukan Liverpool- meraih kemenangan 4-2 atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield, Selasa (2/1/2024) dini hari WIB, itu bisa dibilang berlangsung sangat sengit.

Pasalnya, semua gol yang ada baru tercipta di babak kedua. Adapun empat gol kemenangan Liverpool dicetak oleh brace Mohamed Salah (49’, 86’), Curtis Jones (74’), dan Cody Gakpo (78’). Sedangkan gol Newcastle dicetak Alexander Isak (54’), dan Sven Botman (61’).

Klopp pun ikut takjub dengan jalannya pertandingan tersebut. Terlebih timnya berhasil meraih kemenangan. Pelatih asal Jerman ini sangat puas dengan performa keseluruhan para pemain Liverpool.

“Itu adalah pertandingan sensasional dari tim saya. Kami memulai dengan sangat hidup. Pertandingan super. Saya menyukai banyak aspek permainan ini, kecuali kebobolan gol,” kata Klopp, dilansir dari BBC, Selasa (2/1/2024).

“Pertandingan yang luar biasa. Suasana yang luar biasa. Counter-pressing adalah hal yang bijaksana bagi sekolah sepak bola. Mereka harus menontonnya, mengambilnya dan menjaganya. Semuanya bagus,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631835/turnamen-tenis-dunia-minggu-ini-atp-250-almaty-european-dan-nordic-open-2025-link-streaming-di-vision-hdi.webp
Turnamen Tenis Dunia Minggu Ini: ATP 250 Almaty, European, dan Nordic Open 2025 Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/24/timnas_prancis_menang_adu_penalti_5_4_atas_kroasia.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Big Match Prancis dan Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement