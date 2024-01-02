Menang Comeback atas Arsenal, Pelatih Fulham Puas Bukan Main: Cara Terbaik Akhiri 2023!

LONDON – Pelatih Fulham, Marco Silva, puas bukan main dengan kinerja anak asuhnya saat melawan Arsenal dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Fulham berhasil menang comeback dalam laga itu.

Silva pun sangat puas bisa membawa Fulham menutup 2023 dengan meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal ini mengungkapkan kalau anak asuhnya memang layak meraih poin penuh atas The Gunners -julukan Arsenal.

“Ini benar-benar cara terbaik untuk mengakhiri tahun 2023,” ujar Silva, dikutip dari BBC, Selasa (2/1/2023).

“Ambisi kami adalah menyelesaikan dengan baik dan bereaksi dari dua pertandingan terakhir. Saya sangat yakin kami pantas mendapatkan kemenangan,” lanjutnya.