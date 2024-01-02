Liverpool vs Newcastle United: Tak Mau Kehilangan Poin, The Reds Waspadai Betul Kekuatan Lawan

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tak mau kehilangan poin saat melawan Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Karena itu, The Reds -julukan Liverpool- mewaspadai betul kekuatan lawan.

Liverpool dan Newcastle dalam kondisi yang jauh berbeda jelang duel di pekan ke-20 Liga Inggris musim ini. Liverpool dalam 12 laga belum terkalahkan, sedangkan Newcastle pekan lalu kalah dari Nottingham Forest dengan skor 1-3.

Meski begitu, Jurgen Klopp mengatakan timnya tidak boleh menganggap remeh lawan. Oleh karena itu, Mohamed Salah cs diminta harus fokus selama 90 menit penuh dalam laga nanti.

"Begini, Newcastle tampil sangat baik dan, oke. Mereka memiliki performa yang sangat bagus," kata Jurgen Klopp, dilansir dari laman Liverpool, Selasa (2/1/2024).

Klopp sendiri memastikan Liverpool sangat antusias menatap laga itu. Dia pastikan persiapan Liverpool sejauh ini sudah cukup matang.

"Kami berlatih lagi untuk pertandingan yang sangat-sangat besar," ujar Klopp.