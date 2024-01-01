Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perhitungan Poin Ranking FIFA Laga Timnas Indonesia vs Libya seperti Piala AFF

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:57 WIB
Perhitungan Poin Ranking FIFA Laga Timnas Indonesia vs Libya seperti Piala AFF
Perhitungan poin ranking FIFA laga Timnas Indonesia vs Libya layaknya Piala AFF. (Foto: VFF)
PERHITUNGAN poin ranking FIFA laga Timnas Indonesia vs Libya seperti Piala AFF. Sebab, laga Timnas Indonesia vs Libya masuk kategori tier 1 atau FIFA Match A.

Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Libya digelar dua kali di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, rencananya dari dua laga itu hanya satu pertandingan yang didaftarkan ke FIFA.

Timnas Indonesia

(Ivar Jenner serius berlatih jelang Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

“Kalau sesuai rencana pertandingan kedua yang akan masuk tier 1 (FIFA Match A),” kata Nova Arianto kepada Okezone.com, Senin (1/1/2024).

Laga tier 1 atau FIFA Match A merupakan pertandingan yang digelar di luar FIFA Matchday atau kalender FIFA. Alhasil, bobot poin yang didapat pun kecil, maksimal hanya berada di angka lima.

Hal itu berbeda jika laga uji coba digelar saat FIFA Matchday, yang mana bobot poinnya mencapai lima angka. Laga tier 1 Timnas Indonesia vs Libya ibarat pertandingan di Piala AFF.

Sejak 2018, Piala AFF masuk ke dalam tier 1. Alhasil, poin yang didapatkan pun sangat kecil (jika meraih kemenangan).

