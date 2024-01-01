Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Permalukan Libya Besok Malam, Nomor 1 Strategi Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:43 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia Bakal Permalukan Libya Besok Malam, Nomor 1 Strategi Shin Tae-yong
Timnas Indonesia berlatih jelang laga kontra Timnas Libya (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT lima alasan Timnas Indonesia bakal permalukan Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.

Ini merupakan laga uji coba pertama yang dilakoni Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 dua pekan lagi. Skuad Garuda diharapkan dapat meraih kemenangan demi mendongkrak moral jelang turnamen nanti.

Timnas Libya

Lalu, apa saja alasan Timnas Indonesia bakal permalukan Libya? Simak ulasannya.

5. Skuad Lengkap

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Skuad Timnas Indonesia bisa dikatakan lengkap jelang Piala Asia 2023 ini. Seluruh penggawa yang dipanggil sudah bergabung ke Antalya, Turki, kecuali Elkan Baggott dan Sandy Walsh.

Dengan begitu, Shin akan dengan leluasa meramu formasi dan susunan pemain untuk laga nanti. Timnas Indonesia bisa bermain dengan lebih baik.

4. Striker Tengah Panas

Ramadhan Sananta

Jika menurunkan Ramadhan Sananta, maka kans Timnas Indonesia untuk menang cukup terbuka lebar. Striker Persis Solo itu tengah panas di Liga 1 2023-2024.

Sananta praktis menjadi pemain lokal tertajam di kompetisi domestik. Hal itu tentu akan dibuktikan saat melawan Libya.

Halaman:
1 2 3
      
