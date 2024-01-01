Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Matangkan Taktik Jelang Hadapi Libya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:45 WIB
Timnas Indonesia Matangkan Taktik Jelang Hadapi Libya
Timnas Indonesia mematangkan taktik jelang lawan Timnas Libya (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Timnas Indonesia sudah mematangkan persiapan taktik untuk melawan Timnas Libya dalam laga uji coba. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari mengatakan timnya sudah merampungkan persiapan untuk melawan Libya. Jadi, skuad Garuda sudah sangat siap untuk laga nanti.

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

"Latihan mempersiapkan taktikal buat tanggal 2 (lawan Libya)," kata Ernando Ari dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/1/2024).

Timnas Indonesia akan dua kali bertemu Timnas Libya. Selain pada 2 Januari 2024, pertandingan akan dihelat pada 5 Januari 2024 juga di Antalya.

Sementara itu, bek Wahyu Prasetyo mengatakan, timnya sangat serius menyiapkan diri meskipun hanya laga uji coba. Oleh dikarenakan, Timnas Indonesia ingin meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Latihan teknikal, build-up untuk menghadapi uji coba lawan Libya," kata bek PSIS Semarang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176471/miliano_jonathans_berusia_26_tahun_di_piala_dunia_2030_pssi-dsW4_large.jpg
Piala Dunia 2030 Digelar di 6 Negara, Berapa Usia Pemain Timnas Indonesia pada 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176462/posisi_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_terancam-EeY9_large.jpg
Patrick Kluivert Dipecat Timnas Indonesia? Justin Kluivert Angkat Bicara soal Kegagalan sang Ayah di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176442/jay_idzes-d10M_large.jpg
Tujuan Mulia Jay Idzes untuk Timnas Indonesia Usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176437/jay_idzes-G6Iz_large.jpg
Sumardji Bongkar Kondisi Mental Timnas Indonesia Usai Gagal Lolos Piala Dunia 2026: Semuanya Menangis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631415/rapor-merah-patrick-kluivert-dibacakan-netizen-taktik-enggak-jalan-katanya-tim-kepelatihan-terbaik-lbi.jpg
Rapor Merah Patrick Kluivert Dibacakan Netizen: Taktik Enggak Jalan, Katanya Tim Kepelatihan Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Bos Aprilia Yakin Bezzecchi dan Martin Bakal Jadi Duet Paling Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement