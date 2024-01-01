Timnas Indonesia Matangkan Taktik Jelang Hadapi Libya

ANTALYA - Timnas Indonesia sudah mematangkan persiapan taktik untuk melawan Timnas Libya dalam laga uji coba. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024 malam WIB.

Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari mengatakan timnya sudah merampungkan persiapan untuk melawan Libya. Jadi, skuad Garuda sudah sangat siap untuk laga nanti.

"Latihan mempersiapkan taktikal buat tanggal 2 (lawan Libya)," kata Ernando Ari dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/1/2024).

Timnas Indonesia akan dua kali bertemu Timnas Libya. Selain pada 2 Januari 2024, pertandingan akan dihelat pada 5 Januari 2024 juga di Antalya.

Sementara itu, bek Wahyu Prasetyo mengatakan, timnya sangat serius menyiapkan diri meskipun hanya laga uji coba. Oleh dikarenakan, Timnas Indonesia ingin meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Latihan teknikal, build-up untuk menghadapi uji coba lawan Libya," kata bek PSIS Semarang tersebut.