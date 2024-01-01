Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wahyu Prasetyo Berambisi Bawa Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:40 WIB
Wahyu Prasetyo Berambisi Bawa Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023
Wahyu Prasetyo ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@prast_wahyu)
ANTALYA - Pemain Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo ingin membawa timnya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Dia yakin rekan-rekannya pun akan memperjuangkan hal yang sama meski bukan perkara mudah.

Sebatas informasi, Skuad Garuda tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Januari 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Wahyu mengatakan timnya harus bersaing ketat dan bermain sebaik mungkin dalam fase grup. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat melangkah lebih jauh pada Piala Asia 2023.

"Pastinya semoga bisa lolos ke 16 besar," kata Wahyu dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/1/2024).

Pemain PSIS Semarang itu mengatakan timnya sejauh ini dalam kondisi cukup baik dalam pemusatan latihan (TC) di Turki. TC itu berlangsung sejak 20 Desember sampai dengan 6 Januari 2024.

"Selama TC di sini cukup bagus. Kondisi teman-teman juga lebih membaik daripada sebelumnya dan hari ini saya adaptasi cukup baik," imbuh Wahyu.

Halaman:
1 2
      
