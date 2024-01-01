Timnas Jepang Umumkan Skuad untuk Piala Asia 2023, Kaoru Mitoma Tetap Dibawa!

Timnas Jepang resmi mengumumkan skuad untuk Piala Asia 2023 (Foto: JFA)

TOKYO - Timnas Jepang resmi mengumumkan skuad untuk Piala Asia 2023. Berkekuatan 26 pemain, Kaoru Mitoma yang sebelumnya dikabarkan bakal absen, tetap dibawa pelatih Hajime Moriyasu.

Sekadar informasi, Piala Asia 2023 akan digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sebanyak 24 negara akan bersaing memperebutkan lambang supremasi sepakbola di Benua Kuning.

Jepang sebagai salah satu favorit juara langsung bergerak. Mereka mengumumkan 26 nama pemain yang akan turun di Piala Asia 2023. Jumlah skuad maksimal itu ditambah dari 23 menjadi 26 oleh AFC.

Mitoma yang sebelumnya disebut bakal absen, ternyata tetap masuk dalam skuad Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Moriyasu tampaknya berharap winger Brighton and Hove Albion itu bisa sembuh tepat waktu atau ketika turnamen memasuki fase gugur.

Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya lima yang berasal dari liga domestik! Itu berarti ada 21 pemain yang berkarier di luar negeri alias abroad!

Timnas Jepang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Indonesia. Di laga pertama, The Samurai Blue akan menghadapi Vietnam pada 15 Januari 2024.