Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Umumkan Skuad untuk Piala Asia 2023, Kaoru Mitoma Tetap Dibawa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:09 WIB
Timnas Jepang Umumkan Skuad untuk Piala Asia 2023, Kaoru Mitoma Tetap Dibawa!
Timnas Jepang resmi mengumumkan skuad untuk Piala Asia 2023 (Foto: JFA)
A
A
A

TOKYO - Timnas Jepang resmi mengumumkan skuad untuk Piala Asia 2023. Berkekuatan 26 pemain, Kaoru Mitoma yang sebelumnya dikabarkan bakal absen, tetap dibawa pelatih Hajime Moriyasu.

Sekadar informasi, Piala Asia 2023 akan digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sebanyak 24 negara akan bersaing memperebutkan lambang supremasi sepakbola di Benua Kuning.

Ao Tanaka membuka kemenangan telak Timnas Jepang 5-0 atas Timnas Thailand (Foto: Reuters/Issei Kato)

Jepang sebagai salah satu favorit juara langsung bergerak. Mereka mengumumkan 26 nama pemain yang akan turun di Piala Asia 2023. Jumlah skuad maksimal itu ditambah dari 23 menjadi 26 oleh AFC.

Mitoma yang sebelumnya disebut bakal absen, ternyata tetap masuk dalam skuad Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Moriyasu tampaknya berharap winger Brighton and Hove Albion itu bisa sembuh tepat waktu atau ketika turnamen memasuki fase gugur.

Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya lima yang berasal dari liga domestik! Itu berarti ada 21 pemain yang berkarier di luar negeri alias abroad!

Timnas Jepang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Indonesia. Di laga pertama, The Samurai Blue akan menghadapi Vietnam pada 15 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631405/inilah-sosok-mantan-pemain-mu-yang-buyarkan-mimpi-indonesia-ke-piala-dunia-2026-gwq.jpg
Inilah Sosok Mantan Pemain MU yang Buyarkan Mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Bos Aprilia Yakin Bezzecchi dan Martin Bakal Jadi Duet Paling Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement