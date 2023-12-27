Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Bintang Timnas Jepang Kaoru Mitoma Absen di Piala Asia 2023, Gagal Hadapi Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |23:27 WIB
Breaking News: Bintang Timnas Jepang Kaoru Mitoma Absen di Piala Asia 2023, Gagal Hadapi Timnas Indonesia
Kaoru Mitoma absen di Piala Asia 2023 karena cedera (Foto: REUTERS)
A
A
A

BINTANG Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, absen di Piala Asia 2023 akibat cedera. Sang penyerang Brighton & Hove Albion itu cedera saat membela klubnya di laga kontra Crystal Palace.

Mitoma seharusnya menjadi andalan Jepang di Piala Asia 2023. Namun, sang pemain berusia 26 tahun tidak akan tampil dalam kejuaraan itu setelah mengalami cedera dalam pertandingan kontra Crystal Palace.

Timnas Jepang

Mitoma bermain sebagai starter dalam pertandingan di Selhurst Park pada Jumat (22/12/2023) lalu. Namun, dia gagal menyelesaikan laga di lapangan karena ditarik keluar pada menit ke-83.

Mitoma sempat menerima perawatan selama beberapa menit sebelum akhirnya digantikan oleh Jakub Moder. Kini, pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, mengonfirmasi cedera pemain bintangnya tersebut.

“Kami kehilangan Mitoma selama sekitar empat hingga enam pekan,” kata De Zerbi, sebagaimana dilansir dari cuitan jurnalis Fabrizio Romano.

Halaman:
1 2
      
