HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Penyerang Ganas Keturunan yang Bakal Diandalkan Shin Tae-yong pada 2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:02 WIB
Ini Dia Penyerang Ganas Keturunan yang Bakal Diandalkan Shin Tae-yong pada 2024?
Shin Tae-yong akan mengandalkan penyerang ganas keturunan di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

INIKAH sosok penyerang ganas keturunan yang bakal diandalkan Shin Tae-yong pada 2024? Sosok yang dimaksud adalah Delano Ladan.

Pada 30 Desember 2023, akun instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia membagikan sebuah video. Dalam video tersebut sejatinya memperlihatkan crossbar challenge alias tantangan mengenai mistar gawang.

Delano Ladan

Jadi, para pemain berduel dengan ofisial Timnas Indonesia. Tentunya para pencinta sepakbola Tanah Air terhibur dengan video yang diupload akun Timnas Indonesia tersebut.

Menariknya, ada satu pemain keturunan yang ternyata ikut memantau video TC Timnas Indonesia. Dalam kolom komentar, Delano meninggalkan emoticon api. Lantas komen itu pun ramai di-reply oleh netizen Indonesia.

Kebanyakan tentunya mengajak Delano memperkuat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini PSSI sedang gencar melakukan naturalisasi pemain. Namun, para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarang dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia.

Terbaru PSSI menyelesaikan proses naturalisasi Justin hubner dan Jay Izdes. Setelah keduanya, federasi kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye. Beberapa nama pun juga disebut-sebut sudah masuk radar PSSI, termasuk Delano.

Halaman:
1 2
      
