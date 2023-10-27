Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Delano Ladan Ingin Bela Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:00 WIB
Alasan Delano Ladan Ingin Bela Timnas Indonesia
Delano Ladan ingin bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/delano_ladan)
ALASAN Delano Ladan ingin bela Timnas Indonesia akan diulas disini.

Nama Delano Ladan menjadi perbincangan hangat publik pencinta sepakbola tanah air. Pasalnya, pemain ini dikabarkan ingin membela Timnas Indonesia. Hal mencuat setelah akun instagram @futboll.indonesiaa mengunggah kabar ini.

Delano Ladan

“Striker Liga 2 Belanda TOP Oss Delano Ladan memiliki Darah Keturunan Indonesia yang sangat ingin membela Timnas Indonesia,” tulis akun @futboll.indonesiaa.

Menariknya, unggahan ini langsung mendapat respons dari sang pemain. Pada kolom komentar unggahan itu, Delano Ladan memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, burung Garuda, dan hati berwarna merah yang mengisyaratkan bahwa dirinya memang mencintai Indonesia.

Tidak berhenti sampai di situ, hal serupa juga dilakukan Delano Ladan dalam salah satu unggahan di akun instagram pribadi Ketua PSSI, Erick Thohir. Pada unggahan itu, Delano Ladan meminta agar Erick Thohir membuka direct message (DM) darinya.

Tidak diketahui pasti apa isi pesan Delano Ladan kepada Erick Thohir. Akan tetapi kuat dugaan bahwa pesan itu berisi keinginannya untuk bisa dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia.

Hal itu bisa saja terjadi karena Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain dari klub TOP OSS itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dengan begitu, dirinya bisa membela Timnas Indonesia jika saja dinaturalisasi.

Delano Ladan merupakan pemain yang lahir pada 9 Februari 2000. Dengan usia yang masih 23 tahun, Delano Ladan dapat menjadi salah satu proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia.

