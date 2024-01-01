Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:09 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Live di RCTI!
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga Timnas Indonesia vs Irak dalam matchday pertama Grup D ini akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Laga ini akan disiarkan live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia 2023. Ajang Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar mulai 12 Januari 2024.

Timnas Indonesia

Lawan-lawan berat menanti Timnas Indonesia di ajang itu. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan Vietnam, Irak, hingga Jepang di babak penyisihan Grup D.

Mengingat lawan yang dihadapi begitu kuat, persiapan matang dilakukan Timnas Indonesia. Kini, pasukan Shin Tae-yong pun sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki.

Sederet pemain terbaik Indonesia pun turut dipanggil dalam TC itu. Beberapa pemain abroad pun siap unjuk kekuatan, seperti Marselino Ferdinan, Saddil Ramdani, Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Rafael Struick, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Elkan Baggott, hingga Justin Hubner.

Para pemain Timnas Indonesia pun akan menjalani laga uji coba. Mereka dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Timnas Libya hingga Iran.

