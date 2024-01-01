Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Libya pada 2 Januari 2024: Shin Tae-yong Langsung Turunkan Skuad Terbaik?

PREDIKSI line-up Timnas Indonesia vs Libya pada 2 Januari 202 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawam tim peringkat 120 FIFA itu di Antalya, Turki.

Laga uji coba digelar di Turki karena Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di negara tersebut. TC itu pun dilangsungkan demi mempersiapkan Elkan Baggott dan kawan-kawan untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024.

BACA JUGA: Timnas Indonesia Diuntungkan Vietnam Jelang Bentrok di Piala Asia 2023

Hanya saja, Elkan dan dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh sejauh ini belum bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Jadi, dari 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, baru 25 pemain yang merapat.

Jadi, bisa dikatakan Shin Tae-yong tak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap memiliki banyak pemain hebat yang bisa mengisi 11 pemain pertamanya saat melawan Libya nanti.

Untuk posisi kiper, Ernando Ari kemungkinan akan dimainkan sebagai ajang pemasan Piala Asia 2023. Lalu Shin Tae-yong kemungkinan menggunakan formasti tiga bek tengah mengingat lawannya adalah Libya yang di atas kertas berada di atas Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong memang memiliki kebiasaan menggunakan formasi tiga bek ketika melawan lawan yang sulit dan memakai empat bek ketika lawannya tidak terlalu sulit. Karena kemungkinan memakai tiga bek, maka Jordi Amat, Rizky Ridzho bisa jadi pilihan utama dan akan ditemani Wahyu Prasetyo.