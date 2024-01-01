Timnas Indonesia Diuntungkan Vietnam Jelang Bentrok di Piala Asia 2023

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam juga di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia diuntungkan Vietnam jelang bentrok di Piala Asia 2023. Pasalnya, tersiar kabar bahwa kiper utama Timnas Vietnam, yakni Dang Van Lam, mengalami cedera sehingga berpotensi absen di Piala Asia 2023.

Dilansir dari media Malaysia, Makan Bola, Senin (1/1/2024), cedera Dang Van Lam jadi pukulan besar bagi Timnas Vietnam. Sebab, sejak 2017, penjaga gawang berusia 30 tahun itu telah jadi kiper utama tim.

Dang Van Lam pun selalu bermain apik. Dia bahkan membantu Timnas Vietnam lolos ke perempatfinal Piala Asia pada 2019. Kini, dengan absennya Dang Van Lam, Timnas Vietnam harus mengandalkan jasa kiper kelahiran Republik Ceko, Filip Nguyen.

Tentu saja, kabar tersebut bisa memberi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sebab, Vietnam sendiri diketahui segrup dengan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023.

Pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam akan tersaji di matchday kedua Grup D pada 19 Januari 2024. Selain dengan Vietam, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Irak dan Jepang di Grup D.