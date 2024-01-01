Thomas Doll Sanjung Habis 2 Pemain Muda Persija Jakarta, Bikin Masa Depan Macan Kemayoran dan Timnas Indonesia Cerah!

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, lempar sanjungan setinggi langit kepada dua pemain muda Persija Jakarta. Mereka adalah Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan.

Thomas Doll tampak senang melihat perkembangan dua pemain itu. Menurutnya, Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan bisa bikin masa depan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dan Timnas Indonesia cerah.

“Saya senang melihat perkembangan Dony (Tri dan Hannan (Muhammad Rayhan). Mereka terlihat banyak belajar. Menurut saya, keduanya selalu percaya bisa mengakhiri laga dengan kemenangan,” ujar Thomas Doll, dilansir dari situs resmi Persija, Senin (1/1/2024).

“Hannan musim ini bermain cukup banyak, Dony pun bermain sebagai starting XI pada laga terakhir melawan PSS Sleman (16/12/2023). Saya Bisa bilang mereka adalah masa depan Persija dan sepak bola Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Thomas Doll pun mengungkapkan harapannya. Dia ingin kisah perjuangan Hannan dan Dony lebih banyak diekspose agar menginspirasi para pemain muda lainnya.

“Maka dari itu, kadang saya berharap Hannan dan Dony atau pemain muda lainnya mendapat pertanyaan yang banyak saat konferensi pers,” ucap Thomas Doll.

“Sebab, mereka dipromosikan ke tim inti dari akademi lewat perjuangan kerasnya. Belum banyak yang tahu soal mereka,” lanjutnya.