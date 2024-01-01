Jelang Liverpool vs Newcastle United, Jurgen Klopp Minta The Reds Jaga Konsistensi

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp meminta timnya konsisten dari laga ke laga Liga Inggris 2023-2024. Hal itu perlu dilakukan guna menjaga peluang juara musim ini.

Sebatas informasi, The Reds saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin dari 19 laga. Mereka meraih 12 kemenangan, enam imbang, dan sekali kalah.

Klopp mengatakan timnya akan berusaha mengumpulkan pundi-pundi poin. Oleh karena itu, Liverpool akan kerja keras dari laga ke laga agar tidak menelan kekalahan, dimulai dari dini hari nanti saat menghadapi Newcastle United.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa di dalam dan di luar lapangan untuk mencapai hasil terbaik," kata Klopp dilansir dari laman Liverpool, Senin (1/1/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan laga melawan Newcastle United akan berat. Namun, Liverpool pun sudah menyiapkan diri dengan cukup baik.