HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Belanda Minta Maarten Paes Perkuat Timnas Belanda, Langsung Diserang Netizen Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:51 WIB
Masyarakat Belanda Minta Maarten Paes Perkuat Timnas Belanda, Langsung Diserang Netizen Indonesia!
Pemain keturunan Indonesia, Maarten Paes diisukan tengah dilirik PSSI untuk dinaturalisasi agar bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

KIPER keturunan Indonesia, Maarten Paes diisukan akan segera masuk program naturalisasi PSSI. Mendengar kabar tersebut pencinta sepakbola Tanah Air jelas antusias, tapi ada juga masyarakat Belanda yang justru meminta kiper FC Dallas untuk tidak pindah kewarganegaraan.

Seperti yang diketahui, saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain sebagai cara untuk memperkuat Timnas Indonesia secara instan. Namun, para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarang dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia.

Terbaru PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi Justin hubner dan Jay Izdes. Kedua pemain itu sama-sama dari Belanda, dan Hubner menjadi yang pertama berpotensi debut bersama Timnas Indonesia karena berkesempatan bermain di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Jay Idzes karena benar-benar baru resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), maka kemungkinan ia baru akan debut di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2023 mendatang. Setelah mereka beruda rampung, PSSI pun kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye.

Maarten Paes

Selain nama-nama di atas, Maarten Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Paes sendiri merupakan pemain yang berposisi di bawah mistar gawang alias seorang kiper.

Paes yang kini sudah berusia 25 tahun bermain untuk klub Amerika Serikat, yakni FC Dallas. Sejauh in Paes sudah di Timnas Belanda kelompok umur, seperti di tim U-19, U-20, hingga U-21.

