Lebih Sering Imbang hingga Cederanya Gustavo Almeida, Thomas Doll Akui Persija Jakarta Alami Banyak Kesialan di 2023

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll antusias menyambut 2024 karena ingin timnya meraih hasil yang lebih baik di tahun baru tersebut. Sebab diakui Doll, Persija cukup banyak mengalami kesialan di sepanjang 2023, dari kerap raih hasil imbang sampai pemain anyar mereka, Gustavo Almeida yang langsung cedera saat baru bergabung.

Itulah yang membaut Thomas Doll menilai kalau Persija mendapat banyak kesialan di sepanjang awal Liga 1 2023-2024. Jika melihat total 23 laga yang sudah dimainkan di Liga 1 2023-2024, tim berjuluk Macan Kemayoran itu memang lebih banyak meraih hasil imbang ketimbang menang.

BACA JUGA: Riko Simanjuntak Ungkap Peran Uniknya di Ruang Ganti Persija Jakarta

Tercatat, dari 23 pertandingan yang telah dimainkan, Persija meraih 11 hasil imbang, 7 menang, dan 5 kekalahan. Di mana jumlah ini membuat Macan Kemayoran menjadi tim yang paling banyak meraih hasil imbang di sepanjang Liga 1 2023-2024.

Tak seperti musim lalu yang bisa tampil lebih garang, di musim ini Persija bak kehilangan taring dan kerap berbagi poin di kandang. Beruntungnya, pada laga penutup tahun 2023, Persija berhasil meraih kemenangan atas PSS Sleman dengan skor 1-0 pada 16 Desember 2023.

“Banyak sekali kami membuang poin di saat harusnya kami mampu meraih poin penuh. Setelah mengalami banyak imbang di musim ini, saya lega kami mampu menutup tahun dengan tiga poin,” kata Thomas Doll, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Selain 11 hasil imbang yang didapat, Persija juga mengalami kesialan lain seperti cederanya Gustavo Almeida di laga debutnya. Pemain yang dipinjam dari Arema FC itu padahal diharapkan bisa menjadi solusi pada lini depan Macan Kemayoran.