HOME BOLA LIGA INDONESIA

Riko Simanjuntak Ungkap Peran Uniknya di Ruang Ganti Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |01:18 WIB
Riko Simanjuntak Ungkap Peran Uniknya di Ruang Ganti Persija Jakarta
Riko Simanjuntak menjadi sosok yang mencairkan suasana di ruang ganti Persija Jakarta (Foto: Persiija Jakarta)
RIKO Simanjuntak ungkap peran uniknya di ruang ganti Persija Jakarta. Penyerang sayap bertubuh mungil tersebut mengaku sering menjadi sosok yang mencairkan suasana lewat candaan agar tim menjadi lebih hangat dan bersemangat.

Riko merupakan salah satu pemain paling senior di skuad Macan Kemayoran – julukan Persija. Pemain berusia 31 tahun itu sudah membela Persija sejak 2018 alias sekitar lima musim.

Riko Simanjuntak

Tak ayal, Riko adalah salah satu sosok yang dihormati di Persija Jakarta. Meskipun demikian, pemain kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara itu ternyata memiliki karakter humoris.

Riko mengakui berperan sebagai salah satu pemain yang bisa mencairkan suasana ketika skuad sedang tegang. Namun, Riko juga paham terhadap situasi dan kondisi saat melemparkan candaan.

“Memang karakter saya seperti itu, saya tahu kapan harus bercanda kapan harus serius. Kita semua tahu bagaimana tekanan yang ada di Persija,” kata Riko dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (27/12/2023).

