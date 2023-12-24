Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Berikan Tugas Spesial untuk Para Pemain Senior di Persija Jakarta

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:49 WIB
Thomas Doll Berikan Tugas Spesial untuk Para Pemain Senior di Persija Jakarta
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll memberikan tugas spesial untuk para pemain senior yang berada di tim Macan Kemayoran tersebut. Tugas spesial yang dimaksud adalah Doll mau para pemain senior dapat menunjukkan mental yang kuat agar bisa dijadikan contoh oleh para pemain muda Persija.

Ya, Doll mau para pemain senior menjadi panutan bagi junior mereka. Harapan ini diyakini menjadi salah satu indikator pertumbuhan tim yang baik.

"Saya berharap pemain senior di tim bisa menunjukkan mental yang benar kepada seluruh pemain muda, mereka bisa belajar setiap harinya. Saya ingin tim ini terus tumbuh bersama kearah yang lebih baik,” paparnya dalam rilis resmi Persija, dipetik Minggu (24/12/2023).

Doll juga menekankan langkah tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran. Menurutnya sepak bola bukan hanya tentang teknik dan taktik semata.

Thomas Doll

Sepak bola di mata Doll harus memiliki karakter dan kepribadian yang ditunjukkan dari para pemain. Ini yang kemudian ditekankan oleh pelatih berpaspor Jerman itu.

"Ini sebuah proses pembelajaran, sepak bola itu bukan hanya tentang teknik ataupun taktik, tapi ada juga kepribadian yang harus ditunjukkan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
