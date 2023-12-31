Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Erik Ten Hag, Usai Keputusannya Ganti Kobbie Mainoo Dituding Jadi Penyebab Kekalahan Manchester United dari Nottingham Forest

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:09 WIB
Reaksi Erik Ten Hag, Usai Keputusannya Ganti Kobbie Mainoo Dituding Jadi Penyebab Kekalahan Manchester United dari Nottingham Forest
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

NOTTINGHAM – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, angkat bicara soal keputusannya mengganti Kobbie Mainoo saat melawan Nottingham Forest di laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, penarikan Kobbie Mainoo dituding sejumlah pihak jadi penyebab kekalahan Man United dalam laga itu.

Legenda Man United, Peter Schmeichel, pun turut menilai kekalahan Man United terjadi karena digantinya Kobbie Mainoo di awal babak kedua. Namun, Erik Ten Hag mengaku tak menyesal menarik Mainoo dan memberikan jawaban atas keputusannya itu.

Kobbie Mainoo

Menurut Ten Hag, kekalahan timnya tak disebabkan oleh melemahnya lini tengah mereka di babak kedua. Dia pun mengungkapkan memutuskan menarik pemain muda asal Inggris itu karena staminanya terlihat sudah menurun setelah bermain tiga laga berturut-turut sebagai starter.

“Saya tidak menyesal, dia (Mainoo) memainkan pertandingan ketiga berturut-turut minggu ini dan itu sulit untuknya. Saya pikir energinya sedikit lebih rendah dibandingkan dua pertandingan lainnya minggu ini, oleh karena itu kami membawa energi baru. Saya tidak menyesal,” jelas Ten Hag.

“Saya pikir Scott membawa energi, saya pikir babak kedua jauh lebih baik bagi kami. Gol pertama, kalau dianalisis dengan baik, kita dibuat kekurangan pemain (untuk bertahan). Tidak ada hubungannya dengan lini tengah di sana,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631391/kluivertout-bergema-di-sosmed-usai-kubur-mimpi-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-atg.webp
#Kluivertout Bergema di Sosmed usai Kubur Mimpi Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Patrick Kluivert Justru Minta Fans Garuda Bangga usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement