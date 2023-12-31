Reaksi Erik Ten Hag, Usai Keputusannya Ganti Kobbie Mainoo Dituding Jadi Penyebab Kekalahan Manchester United dari Nottingham Forest

NOTTINGHAM – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, angkat bicara soal keputusannya mengganti Kobbie Mainoo saat melawan Nottingham Forest di laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, penarikan Kobbie Mainoo dituding sejumlah pihak jadi penyebab kekalahan Man United dalam laga itu.

Legenda Man United, Peter Schmeichel, pun turut menilai kekalahan Man United terjadi karena digantinya Kobbie Mainoo di awal babak kedua. Namun, Erik Ten Hag mengaku tak menyesal menarik Mainoo dan memberikan jawaban atas keputusannya itu.

Menurut Ten Hag, kekalahan timnya tak disebabkan oleh melemahnya lini tengah mereka di babak kedua. Dia pun mengungkapkan memutuskan menarik pemain muda asal Inggris itu karena staminanya terlihat sudah menurun setelah bermain tiga laga berturut-turut sebagai starter.

“Saya tidak menyesal, dia (Mainoo) memainkan pertandingan ketiga berturut-turut minggu ini dan itu sulit untuknya. Saya pikir energinya sedikit lebih rendah dibandingkan dua pertandingan lainnya minggu ini, oleh karena itu kami membawa energi baru. Saya tidak menyesal,” jelas Ten Hag.

“Saya pikir Scott membawa energi, saya pikir babak kedua jauh lebih baik bagi kami. Gol pertama, kalau dianalisis dengan baik, kita dibuat kekurangan pemain (untuk bertahan). Tidak ada hubungannya dengan lini tengah di sana,” lanjutnya.