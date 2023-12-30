Ivar Jenner Tak Gentar Hadapi Vietnam hingga Jepang di Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Juga Kuat!

IVAR Jenner tak gentar hadapi Vietnam hingga Jepang di Piala Asia 2023. Menurut gelandang FC Utrecht itu, Timnas Indonesia juga punya skuad yang kuat.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal melakoni Piala Asia kelimanya dan berniat menciptakan sejarah. Sebab, dari empat edisi terdahulu (1996, 2000, 2004, dan 2007), Timnas Indonesia selalu gugur di fase grup, tak pernah mampu menembus babak gugur.

Kali ini, Timnas Indonesia akan kembali diuji dengan lawan yang berat. Tergabung dalam Grup D, pasukan Shin Tae-yong akan berebut tiket babak gugur dengan Jepang, Irak, dan Vietnam.

Ketiga tim itu diketahui merupakan tim yang diperhitungkan di Asia. Walaupun demikian, Ivar optimistis Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Pemain FC Utrecht itu mengatakan, Skuad Garuda mempunyai jajaran pemain ideal untuk bersaing.

“Saya pikir kita punya tim yang bagus. Tapi juga lawan yang bagus. Saya pikir kita bisa mengalahkan mereka. Jadi itu juga yang membuat saya bersemangat," kata Ivar dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (30/12/2023).