HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Libya Tetap Serius Hadapi Timnas Indonesia meski Laga Uji Coba

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:14 WIB
Pelatih Timnas Libya Tetap Serius Hadapi Timnas Indonesia meski Laga Uji Coba
Timnas Libya hadapi Timnas Indonesia dengan keseriusan meski uji coba (Foto: CAF)
A
A
A

PELATIH Timnas Libya, Milutin Sredojevic, tetap serius hadapi Timnas Indonesia meski laga uji coba. Sredojevic mengatakan bahwa timnya tidak boleh bersantai pada jeda internasional karena punya target tinggi.

Libya bakal berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam dua pertandingan uji coba. Dua laga itu bakal digelar di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024.

Timnas Libya

Bagi Timnas Libya, pertandingan persahabatan menjadi penting untuk mematangkan tim sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika. Sredojevic mengatakan, timnya serius menatap laga persahabatan mendatang.

“Kalender pertandingan persahabatan dan resmi telah disusun, dan tim akan memainkan pertandingan persahabatan selama bulan Januari mendatang bersama tim Indonesia di kamp di kota Antalya, Turki, serta di Mesir dan kembali ke Libya, akan ada pertandingan persahabatan lainnya,” kata Sredojevic dikutip dari Alwasat, Sabtu (30/12/2023).

“Kita tidak akan menyia-nyiakan jeda internasional tanpa mengadakan pertandingan persahabatan sehingga akan menjadi lebih baik,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
