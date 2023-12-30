Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Ungkap 2 Sosok Pemain Timnas Indonesia yang Berkomunikasi dengannya Sebelum Dinaturalisasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |05:11 WIB
Jay Idzes Ungkap 2 Sosok Pemain Timnas Indonesia yang Berkomunikasi dengannya Sebelum Dinaturalisasi
Jay Idzes akui sempat berbicara dengan Shayne Pattynama dan Marc Klok sebelum dinaturalisasi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes mengungkap dua sosok pemain Timnas Indonesia yang berkomunikasi dengannya sebelum dinaturalisasi. Bek tengah Venezia itu mengungkap ada beberapa pemain yang berkomunasi dengannya, seperti Shayne Pattynama dan Marc Klok.

Idzes resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah disumpah pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Bek berusia 23 tahun itu pun bisa membela Timnas Indonesia asalkan proses perpindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia dirampungkan.

Jay Idzes

Idzes mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia sebelumnya. Dia membeberkan dua nama, yaitu Shayne Pattynama dan Marc Klok.

“Ya, saya berkomunikasi dengan beberapa pemain, seperti Shayne Pattynama dan Marc Klok,” kata Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (29/12/2023).

“Dengan beberapa pemain lain mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Idzes juga mengatakan mengetahui sedikit tentang sepakbola Indonesia. Bahkan dia juga mengaku kenal beberapa pemain yang mentas di Liga 1, kasta tertinggi sepakbola Indonesia.

Halaman:
1 2
      
