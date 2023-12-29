Tersihir Kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jay Idzes dan Thom Haye Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

JAKARTA – Dua calon pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Thom Haye, tersihir dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Idzes dan Haye pun kompak langsung tak sabar membela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Idzes telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpah pada Kamis (28/12/2023) kemarin. Di hari yang sama, Haye juga tiba di Tanah Air untuk menjalani proses naturalisasi.

Setelah proses naturalisasinya rampung, Idzes pun berkesempatan manyambangi SUGBK. Pemain berusia 23 tahun itu ditemani oleh Haye. Keduanya kompak mengenakan jersey Timnas Indonesia.

Idzes mengungkapkan kesan pertamanya saat menyambangi SUGBK. Melihat kemegahan stadion berkapasitas 77.193 penonton itu, dia mengaku semakin tidak sabar membela Timnas Indonesia.

“Sangat besar, aku tidak sabar untuk bermain di sini,” ujar Idzes, dilansir dar

Hal senada juga diungkapkan oleh Haye. Gelandang SC Heerenveen itu juga semakin tidak sabar bermain di SUGBK dengan membela Skuad Garuda.

“Stadion yang bagus, sama seperti Jay, saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia,” ujar Haye.