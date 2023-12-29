Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tersihir Kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jay Idzes dan Thom Haye Tak Sabar Bela Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:55 WIB
Tersihir Kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jay Idzes dan Thom Haye Tak Sabar Bela Timnas Indonesia
Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Changsuek)
A
A
A

JAKARTA – Dua calon pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Thom Haye, tersihir dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Idzes dan Haye pun kompak langsung tak sabar membela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Idzes telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpah pada Kamis (28/12/2023) kemarin. Di hari yang sama, Haye juga tiba di Tanah Air untuk menjalani proses naturalisasi.

Setelah proses naturalisasinya rampung, Idzes pun berkesempatan manyambangi SUGBK. Pemain berusia 23 tahun itu ditemani oleh Haye. Keduanya kompak mengenakan jersey Timnas Indonesia.

Idzes mengungkapkan kesan pertamanya saat menyambangi SUGBK. Melihat kemegahan stadion berkapasitas 77.193 penonton itu, dia mengaku semakin tidak sabar membela Timnas Indonesia.

“Sangat besar, aku tidak sabar untuk bermain di sini,” ujar Idzes, dilansir dar

Hal senada juga diungkapkan oleh Haye. Gelandang SC Heerenveen itu juga semakin tidak sabar bermain di SUGBK dengan membela Skuad Garuda.

“Stadion yang bagus, sama seperti Jay, saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia,” ujar Haye.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/28/51/2676842/rumput-stadion-utama-gelora-bung-karno-makin-sempurna-jelang-piala-dunia-u-20-2023-n1baseeUjB.jpg
Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno Makin Sempurna Jelang Piala Dunia U-20 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/18/51/2215700/stadion-utama-gelora-bung-karno-masuk-10-stadion-termegah-versi-media-inggris-UR3ynU9oYm.jpg
Stadion Utama Gelora Bung Karno Masuk 10 Stadion Termegah Versi Media Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/19/49/1861628/uang-jaminan-piala-presiden-2018-jadi-dana-perbaikan-sugbk-wk8Oya68cG.jpg
Uang Jaminan Piala Presiden 2018 Jadi Dana Perbaikan SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/19/49/1861623/jusuf-kalla-imbau-masyarakat-jaga-fasilitas-sugbk-v4uzuk8Jrd.jpg
Jusuf Kalla Imbau Masyarakat Jaga Fasilitas SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630647/masih-cedera-rafael-struick-dan-marselino-ferdinan-belum-gabung-tc-timnas-indonesia-proyeksi-sea-games-2025-okk.webp
Masih Cedera, Rafael Struick dan Marselino Ferdinan Belum Gabung TC Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/federasi_gimnastik_indonesia.jpg
FGI Pastikan Usir Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement